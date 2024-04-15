المطارات في طهران تستأنف رحلاتها

2024-04-15 10:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استأنفت المطارات في العاصمة الإيرانية، طهران رحلاتها في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي الاثنين، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية التابعة للدولة. وفي وقت سابق من الأحد، علق المطاران الرئيسيان في طهران، مطار الخميني ومطار مهرأباد، رحلاتهما الجوية. وشنت إيران هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مساء السبت، فيما قالت إنه رد على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. وأغلقت عدد من دول المنطقة أجواءها الجوية أثناء الهجوم الإيراني، في حين بقي المجال الجوي الإيراني مفتوحا.