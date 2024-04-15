2024-04-15 10:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدَّدت وزارة النفط يوم السابع والعشرين من نيسان الحالي موعداً لانطلاق جولتي التراخيص الخامسة المكملة والسادسة. وقال معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البتروليَّة في الوزارة محمد نجم السعدي، في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ عمليات بيع حقائب المعلومات الخاصة بالحقول التي ستطرح خلال الجولتين ما زالت مستمرة رغم وصولها إلى أكثر من 20 حقيبة، مبيناً أنَّ الوكالة الوطنية للمحروقات ENI الإيطالية العملاقة لاستكشاف واستخراج النفط، وShell الرائدة في مجال السوق النفطية كانتا من ضمن الشركات المتقدمة التي اشترت تلك الحقائب. وأشار إلى انطلاق الجولتين الخامسة المكملة والسادسة في السابع والعشرين من الشهر الحالي، منبها إلى أنَّ العدد الكلي للمشاريع المطروحة فيهما 30 مشروعاً موزعة بواقع 16 مشروعاً ضمن ملحق الجولة الخامسة التكميلية، منها 8 رقع استكشافية ذات واعدية نفطية، و8 حقول نفطية، فضلاً عن 14 مشروعاً ضمن الجولة السادسة منها 11 رقعة استكشافية ذات واعدية غازية و3 ذات واعدية نفطية. يذكر أنَّ وزير النفط حيان عبد الغني، أكد في كلمته بمؤتمر الطاقة التاسع أنَّ الحكومة فعّلت جولات التراخيص الخامسة ضمن جولات التراخيص البترولية ‏والتي كانت متوقفة طيلة الفترة الماضية قبل تشكيل هذه الحكومة، لافتاً إلى أنَّ الحكومة عملت بالمقابل على أولوية توقيع وتفعيل تلك العقود لما لها من أهمية في استثمار الغاز واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، من خلال وضع خطة لإيقاف حرق الغاز في الحقول النفطية المختلفة، بالإضافة إلى إبرام العديد من العقود وتفعيل الاتفاقيات في هذا المجال مع التركيز على استخدام طاقة نظيفة ومتجددة واتباع أفضل الممارسات المعمول بها.