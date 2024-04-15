وليم دانيال: المصور أهم عنصر في نجاح الفيلم

2024-04-15 11:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أكد المصور السينمائي العراقي المغترب وليم دانيال، اليوم الاثنين، أن المصور يعتبر أهم عنصر لنجاح الأفلام.

وقال دانيال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهم ما يميز الفيلم الناجح هي الفكرة وكيفية اشتغال المخرج عليها، والكادر الفني المهني في ما يخص الصوت والموسيقى والصورة والمونتاج والإضاءة".

وأضاف، أن "أعماله تضمنت الكثير من الأفلام السينمائية العراقية والعربية، فضلاً عن العمل مع العديد من المخرجين، منهم المخرج السوري محمد منير فنري وفيصل الياسري وعبد الله العاشق في فيلم (العربة والحصان) والمخرج هادي الراوي في الفيلم الكوميدي (حب في بغداد) بطولة الفنان قاسم الملاك والمخرج المصري صلاح أبو سيف في الفيلم التاريخي (القادسية) عام 1981".

وأوضح، أن "المصور يعد أهم عنصر في نجاح الفيلم، كونه يهتم بالإضاءة واللايتك والفلتر والروم ديركشن والكثير من الأمور التي يلحظها المصور لإظهار الفيلم بأحسن صورة".

وأشار، الى "وجود فرق كبير بين التصوير التلفزيوني والسينمائي، فهناك صعوبة كبيرة بالتصوير السينمائي واستخدام الكاميرا الخاصة به".