جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق مجرم إرهابي استهدف القوات الأمنية

2024-04-15 11:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق قيادي ينتمي للجماعات الإرهابية عن جريمة استهداف القوات الأمنية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرم المكنى (أبو حارث) من إفراد عصابات داعش الإرهابية فرقة القادسية نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية “.

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".