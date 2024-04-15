ولي كريم يوضح سبب استقالته من تدريب نوروز

2024-04-15 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

كشف المدرب ولي كريم عن سبب استقالته من قيادة فريق نوروز الناشط في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الحالي.

وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" استقالتي جاءت استجابة لرغبة جماهير نادي نوروز التي طالبت برحيلي بعد الخسارة أمام الزوراء وتصاعدت بعد الخسارة الأخيرة أمام زاخو".

وأضاف كريم أن "إدارة نادي نوروز نموذجية ولم تدخر جهداً لدعم عملي خلال الفترة السابقة ، متمنياً للفريق كل التوفيق فيما هو قادم".