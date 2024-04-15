2024-04-15 11:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا عند 2.5. وارتفعت أسعار المستهلكين 0.1 على أساس سنوي في مارس، مقابل 0.7 في فبراير، وهو ما جاء دون التوقعات. ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي يوم غد، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. يذكر أن اليوان خسر نحو 1.9 من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بفعل عائداته المنخفضة نسبيا مقابل العملات الأخرى، وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من أسواق الأسهم.