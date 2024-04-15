توضيح من البرلمان عن تأثير الهجوم الإيراني على زيارة السوداني إلى البيت الأبيض

2024-04-15 11:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

إستبعد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، علي البنداوي، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، تأثر زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن بالقصف الإيراني على إسرائيل.

وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القصف الإيراني على إسرائيل لن يكون له أي تأثير سياسي او غيره على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، ولا على موعد الاجتماعات هناك واجندة الاجتماع والمحاور المتفق عليها"، مبينا ان "زيارة السوداني كانت معلنة منذ مدة سابقة، وتوقيت القصف الإيراني مع الزيارة مجرد صدفة، ولا تأثير له على الزيارة والمباحثات في البيت الأبيض، خاصة وان الرد الإيراني كان معلوما لدى الجميع وتم من الأراضي الإيرانية، ولهذا لا تأثيرات له على الزيارة".

وكان السوداني، الذي وصل واشنطن، بزيارة رسمية السبت (13 نيسان 2024)، قد اكد قبيل مغادرته بغداد، بأن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم تجاه الأبرياء، فضلاً عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع، مضيفا بأن هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي سائر المجالات المهمة، وكذلك الشراكات المنتجة مع مختلف دول العالم، مؤكدا بأن اللقاء بالرئيس بايدن سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم، كما يستعرض اللقاء عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي، الهادفة للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والخزانة الأمريكيين، فضلاً عن مستشار الأمن القومي، وغرفة التجارة الأمريكية وكبار المسؤولين في الشركات النفطية والصناعية.



