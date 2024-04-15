2024-04-15 11:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد بحق قيادي ينتمي للعصابات الإرهابية عن جريمة استهداف القوات الأمنية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المجرم المكنى (أبو حارث) من إفراد عصابات داعش الإرهابية فرقة القادسية نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية”. وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة […]

ظهرت المقالة المؤبد بحق “أبو الحارث”: أشيع خبر وفاته وأطاحت به هوية مزورة أولاً على Eishan.