2024-04-15 11:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق”. وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٩ من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية […]

ظهرت المقالة القضاء: السجن بحق مدان بالترويج لحزب البعث على منصات التواصل أولاً على Eishan.