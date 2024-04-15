الحشد يحكم قبضته على "مزوري العملة والوثائق" في الفلوجة

2024-04-15 11:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، الإطاحة بعصابة لتزوير العملة والوثائق الرسمية في محافظة الانبار.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من قسم الأمن التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في الانبار، تمكنت من الإطاحة بإثنين من مزوري العملة والوثائق الرسمية في قضاء الفلوجة بالمحافظة".

وأوضح البيان، ان "العملية الامنية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث ضبط بحوزتهما عملة ووثائق و مستمسكات مزورة".

واكد انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحقهما".



