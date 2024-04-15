النزاهة: القاء القبض على مدير وموظفين في واسط

2024-04-15 11:48:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون. وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، إنه "وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام مكتب تحقيق الهيئة في واسط بتشكيل فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل في السيطرة خلافاً للقانون". وأضاف، أن "عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها