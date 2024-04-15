السودان معرض لأكبر مجاعة في العالم

2024-04-15 11:48:09 - المصدر: قناة الثامنة

يمر اليوم عامٌ على الحربِ الأهليةِ في السودان، التي تسببت بأزماتٍ عميقةٍ، في حين نَسيَ العالمُ ما يحدث في هذا البلد، بسببِ تصعيدِ التوتراتِ في الشرقِ الاوسط. ويَتوقع برنامجُ الأغذية العالمي أن يشهد السودانُ اكبرَ مجاعةٍ في العالم. لم يكن دخان الحرب الاهلية قبل عام من الان يُغطي سماء السودان قبل ان تعصف تلك الحرب بالبلاد. تدور المعركة بين قائدين للاستيلاء على السلطة، أحدهما قائد جيش البلاد عبد الفتاح البرهان، والآخر قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو. وتعرضت البنية التحتية للبلاد جرّاء هذه المعارك لأضرار بالغة اضافة الى خلق عدد من الأزمات التي تشهدها البلاد. وقال جستين برادي