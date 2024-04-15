وفد أمني برئاسة يار الله يصل قاطع عمليات البصرة

2024-04-15 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، إلى قاطع عمليات البصرة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وصل قاطع عمليات البصرة، يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية".

وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على مجمل الوضع الأمني وتوزيع القطعات العسكرية ضمن قاطع العمليات".