2024-04-15 12:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، تحييد 12 إرهابيا في غارات جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "سلاح الجو التركي نفذ غارات على مواقع إرهابيية لتنظيم الـ PPK في منطقة هاكورك شمالي العراق".

وأكدت، أن "الغارات أسفرت عن تحييد 12 إرهابيا"، مشددة على "مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

ويتخذ "PPK" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.





المصدر: الاناضول