وزير الداخلية يعلن استشهاد 5 منتسبين من "العقود" واصابة سادس في الأنبار

2024-04-15 12:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، استشهاد 5 منتسبين من "العقود" واصابة منتسب آخر بجروح بليغة في محافظة الأنبار.

وذكر الشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد (5) من منتسبين شرطة العقود إلى شرطة السكك وإصابة منتسب آخر في حادث مروري (تصادم عجلتين) كانوا يستقلون إحداهما بمنطقة البيادر في قضاء البغدادي ضمن محافظة الأنبار".

واضاف: "إننا في الوقت الذي ننعى فيه أعزاءنا نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويهم ومحبيهم، ونسأل الله العلي العظيم أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان".







