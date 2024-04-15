المفوضية: اعددنا نماذج لاوراق الاقتراع بشأن انتخابات برلمان كوردستان

2024-04-15 12:30:09 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين عن تشكيل المفوضية لجنة مختصة لغرض اجراء المحاكاة بشأن انتخابات برلمان اقليم كوردستان. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لقناة الثامنة ان المحاكاة الاولى ستجري يوم غد في محافظة السليمانية واربيل ودهوك لترصين العملية الانتخابية. واضافت الغلاي ان المفوضية اعدت نماذج لاوراق الاقتراع للتصويت العام في السليمانية واربيل ودهوك وحلبجة لاربع دوائر انتخابية، اضافة الى دائرة واحدة للتوصيت الخاص. واوضحت ان مفوضية الانتخابات ستجري المحاكاة في 173 محطة للتصويت العام لان عدد مراكز التسجيل في الاقليم ايضا يبلغ 173 مركزا للتصويت الخاص في اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة. وحددت رئاسة اقليم كوردستان يوم