وطني الصالات يكثف تحضيراته لنهائيات آسيا

2024-04-15 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عماريواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تحضيراته، تأهباً للمشاركة في بطولة نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها العاصمةُ التايلاندية بانكوك للفترة من 17 ولغاية 26 نيسان الحالي.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" منتخبنا ومنذ وصوله إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في الثامن من نيسان الحالي دخل في معسكر تدريبي قصير يسبق بطولة نهايات كأس آسيا "، مبيناً أن" المعسكر تخللته وحدتان تدريبيتان صباحية ومسائية بالإضافة الى خوض مباراة تجريبية أمام المنتخب البحريني انتهت بالتعادل الإيجابي وكان منتخبنا هو الطرف الأفضل فيها ".وأضاف صبار ،أن" منتخبنا وصل إلى مرحلة التأهب للدخول في غمار البطولة والذي سيستهلها أمام المنتخب السعودي على أن يلاقي بعدها منتخب أوزبكستان ثم منتخب أستراليا "، مشيراً الى أن" جميع التحضيرات والمتطلبات اللوجستية والإدارية تم توفيرها من قبل رئاسة الوفد التي كانت قريبة من الجهاز الفني واللاعبين طيلة فترة المعسكر للوصول الى الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية قبل انطلاق البطولة ".