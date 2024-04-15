2024-04-15 12:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توجه رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين (15 نيسان 2024) إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية، برفقة وفد ضم وزراء ونواب وعدد من المسؤولين والمستشارين.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية تابعته "بغداد اليوم"، فأن كلا من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وعضو مجلس النواب طالب خليل راهي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين، ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية.