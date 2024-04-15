رئاسة كردستان: ندعم إجراء الإنتخابات بموعدها المحدد.. والتأجيل خارج حساباتنا

2024-04-15 12:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد نائب رئيس إقليم كردستان، جعفر الشيخ مصطفى، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، أن الرئاسة مع إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

وقال الشيخ مصطفى في تصريحات لوسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئاسة الإقليم ملتزمة بالموعد الذي حددته لإجراء الانتخابات التشريعية في كردستان"، مبينا أن "تكرار تأجيل الانتخابات أمر خارج عن رغبة رئيس الإقليم".

وفيما يتعلق باجتماع الأطراف السياسية، اوضح الشيخ مصطفى أن "رئاسة الإقليم وجهت دعوة لرؤساء الأحزاب السياسية لعقد اجتماع يضم الجميع، دون تحديد موعد لذلك"، مضيفا بأن "الاتحاد الوطني الكردستاني (حزبه) قدم أسماء مرشحيه لمفوضية الانتخابات، وهو مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وكان ائتلاف ادارة الدولة، قد اعلن رفضه لتأجيل انتخابات اقليم كردستان في اجتماع سابق حضره رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال زيارته الاخيرة للعاصمة بغداد، فيما كشفت مصادر كردية مطلعة، إجماع حضور الاجتماع على ان مقترح تأجيل الانتخابات، لن يكون بيد طرف دون آخر، وانما بإجماع جميع القوى الاخرى، مضيفة بأنه من المتوقع ان تبحث الأحزاب الكردية مقترح تأجيل الانتخابات لعدة اشهر لكن بشرط ان يكون قبل الانتخابات البرلمانية العراقية".