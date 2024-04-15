مكتب الصدر ينشر ملخص عمل اللجان المركزية للأسبوع الثاني.. وثائق

2024-04-15 12:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشر مكتب زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، ملخص عمل اللجان المركزية للأسبوع الثاني.

وأشارت وثائق موجهة من مكتب الشهيد محمد الصدر الى زعيم التيار مقتدى الصدر تلقتها "بغداد اليوم"، انه "استناداً الى توجيهكم بضرورة التواصل مع القاعدة الشعبية (الصدرية) نوجز لكم التقرير الأسبوعي (الثاني) من /27 رمضان المبارك / 1445هـ ولغاية 4/شوال المكرم /1445هـ وحسب ما ملخص في أدناه للتفضل ".

ادناه التقرير الإسبوعي الثاني لعمل اللجان المركزية:-







