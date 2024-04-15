الداخلية تعلن اصدار أكثر من 37 مليون بطاقة وطنية لغاية نيسان الجاري

2024-04-15 12:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، اصدار أكثر من 37 مليون بطاقة وطنية لغاية النصف من شهر نيسان الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تواصل عملها المكثف في إصدار البطاقة الوطنية، إذ تجاوز عدد البطاقات المنجزة لغاية النصف من شهر نيسان الجاري (37) مليون بطاقة".



