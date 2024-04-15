2024-04-15 12:36:09 - المصدر: منصة إيشان

واجهت شركات الطيران العالمية اضطرابات في الرحلات الجوية، اليوم الاثنين، بعد أن أدَّت الهجمات التي شنَّتها إيران على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة إلى تقليص الخيارات أمام الطائرات التي تحلّق بين أوروبا وآسيا. وتسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، والتي أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي معظمها بدعم أمريكي، في […]

ظهرت المقالة الرد الإيراني على إسرائيل يسبب اضطراباً في الطيران هو الأكبر منذ هجوم 11 سبتمبر أولاً على Eishan.