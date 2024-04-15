2024-04-15 12:36:09 - المصدر: منصة إيشان

نفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة النيابيَّة ما تناقلته وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية من توجّه الحكومة إلى نقل مصفى الدورة خارج بغداد إلى منطقة جرف الصخر، مبينة أنَّ الموضوع لم يُطرح بشكل رسمي. وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، لجريدة “الصباح” إن “نقل مصفى الدورة خارج بغداد لم يُطرح بشكل رسمي ومبدئياً توجد طروحات […]

ظهرت المقالة مصفى الدورة باقٍ في مكانه.. النفط النيابية تنفي موضوع نقله: لم يطرح بشكل رسمي أولاً على Eishan.