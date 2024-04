بالصور: رئيس هيئة الحج والعمرة في العراق يفتتح مركزا صحيا بقضاء الغراف

2024-04-15 12:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افتتح رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي مركزا صحيا بقضاء الغراف بحضور المحافظ مرتضى الابراهيمي ومدير عام الصحة الدكتور راشد الخالدي. وذكر بيان لدائرة الصحة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان المركز الصحي تم تشييده على نفقة الشيخ المسعودي الخاصة لصالح الدائرة. واشار مدير عام الصحة الخالدي ان...

