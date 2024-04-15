2024-04-15 13:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، دور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إطفاء "الحرائق الإقليمية"، فيما اشارت الى أن "العمق العراقي" بمأمن.

واستبعد عضو اللجنة عباس الجبوري، في حديث لـ “بغداد اليوم"، حدوث اي ارتدادات للتصعيد بين طهران وتل أبيب، قد تحصل في العمق العراقي، مبينا أن "الامر سيتوقف عند هذا الحد ومنحصر بين تل ابيب وطهران وبلادنا في مأمن من اي تبعات".

واضاف الجبوري، أن "سياسة السوداني تتمحور في اطفاء الحرائق، سواء محليًا او اقليميًا، كما انه نجح في دفع بغداد بعيدًا عن أي صراعات وهو يسعى الى بلورة حوارات تعزز الاستقرار وتهدئة الاوضاع ليس في العراق فقط بل في المنطقة من خلال تبني سياسات لحل المشاكل والازمات".

واشار الجبوري، الى "اهمية دور العراق في حل ازمات المنطقة وتحول بغداد الى نقطة تفاهم لدفع الفرقاء الى طاولة حوار لان الجميع بات يدرك بأن أي منزلق للحرب الشاملة تعني كارثة لن تطال بلد دون آخر".

وأمس الاحد، توقع القيادي في كتلة القوات المسلحة اللبنانية النيابية العميد وهبي قاطيشا، طبيعة الردّ الاسرائيلي المتوقع على إيران، بعد ليلة الصواريخ والمسيرات مساء السبت.

وقال قاطيشا لـ"بغداد اليوم"، ان "ردة فعل ايران اتجاه الكيان الصهيوني بعد ضربه القنصلية الايرانية في سوريا لا تعد كونها وسيلة لحفظ ماء الوجه وابراز قوة ايران في المنطقة والا فان الجانب الامريكي على دراية من ايران بموعد اطلاق المسيرات والصواريخ وموعد وصولها والاماكن المستهدفة"، مبينا ان "طهران ارادت ان ترد على تل ابيب بهذه الطريقة حتى لا تفقد حلفائها بالمنطقة وتتهم بعدم قدرتها على الرد على الكيان الصهيوني".

واضاف ان "دائرة الصراع لن تتسع بعد القصف الايراني، خصوصا انه لم يتسبب بقتل اي صهيوني، ما يعني عدم امكانية وجود ردود فعل جراء ما تعرضت له تل ابيب"، مستدركا: "لكن القوات الاسرائيلية قد تذهب نحو اغتيال عالم ايراني او مسؤول او جنرال بداخل إيران او خارجها، لكن طهران لن تتعرض لقصف عسكري لان هذا سيزيد من شعبية الحكومة الايرانية وهذا ما لا تريد تعزيزه اسرائيل"، على حد قوله.

وعن تدخل لبنان بقصف الكيان الصهيوني فقد بين العميد وهبي قاطيشا ان "اسرائيل قد لا تريد توسعة جبهتها على لبنان حاليا وقد يتوسع الصراع في جنوب لبنان ضد حزب الله في حال انتهت الحرب مع حماس في غزة".

والسبت الماضي، شن الحرس الثوري الايراني هجوما على الكيان الاسرائيلي باكثر من 130 طائرة مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، استهدفت بالمجمل قاعدة عسكرية ومطار عسكري فقط، في حين لم تكشف اي تقارير عن وقوع اي اضرار كبيرة او خسائر بشرية، فيما اشارت التقارير الامريكية والاسرائيلية الى انه تم صد معظم الطائرات والصواريخ ومعظمها لم تدخل المجال الجوي الاسرائيلي، بالمقابل تقول ايران انها نجحت بضرب الاهداف المحددة.