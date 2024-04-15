هل تتحطم امال تشافي على اسوار قلعة البرنابيو؟

2024-04-15 13:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -متابعة

يعيش فريق برشلونة الاسباني، طفرة على مستوى الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، منذ إعلان مدربه تشافي، الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

ويحافظ البارسا على سجله خاليا من الهزائم في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات، وذلك قبل اختبارين حاسمين أولهما أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

أما الاختبار الثاني فهو مواجهة غريمه ريال مدريد الأحد المقبل في الجولة 32 بالدوري الإسباني، في ثالث مواجهة كلاسيكو بين الفريقين هذا الموسم.

ويملك الملكي، أكثر من أفضلية قبل كلاسيكو أبريل/نيسان الجاري، فهو يعتلي قمة الدوري بفارق 8 نقاط عن برشلونة، كما هزم غريمه مرتين هذا الموسم.

وقلب ريال مدريد الطاولة على برشلونة في كلاسيكو الدور الأول بالفوز 2-1 في ملعب مونتجويك، قبل أن يلقنه درسا قاسيا في ملعب الأول بارك بالرياض بالفوز 4-1 في نهائي كأس السوبر.

ويملك الفريق المدريدي، ومدربه كارلو أنشيلوتي، نقطة قوة ثالثة لا يستهان به وهو ملعبه سانتياجو برنابيو الذي يبقى حصنا منيعا تحطمت عليه آمال جميع الضيوف محليا وقاريا.

ولعب ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، 20 مباراة وسط أنصاره في البرنابيو هذا الموسم، خرج فائزا 16 مرة مقابل 4 تعادلات، ولم يعرف أنشيلوتي ولاعبو الملكي، طعم الخسارة.

واحتفل نجوم الميرنجي بتسجيل 49 هدفا في البرنابيو، مقابل استقبال 13 هدفا في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وقبل الكلاسيكو، يعد ريال مدريد ثاني أفضل فريق في الليجا تحقيقا للنتائج على ملعبه، حيث حصد الميرينجي 41 نقطة في الليجا من 15 مباراة بواقع 13 فوزا وتعادلين.

وأحرز ريال مدريد 37 هدفا مقابل استقبال 7 أهداف أمام ضيوفه في الليجا هذا الموسم، بينما تبقى الكفة في دوري الأبطال أقل قليلا، حيث حقق 3 انتصارات مقابل تعادلين في 5 مباريات.

وهز العملاق المدريدي شباك ضيوفه في دوري الأبطال بـ 12 هدفا واستقبل 6 أهداف، آخرها ثلاثية مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية الأسبوع الماضي.

في المقابل لا تبدو نتائج برشلونة خارج ملعبه هذا الموسم مبشرة، وتهدد تشافي وفريقه بالعودة لنقطة الصفر مجددا، وتقرب الملكي كثيرا من التتويج بلقب الليجا.

وقاد تشافي، الفريق الكتالوني في 25 مباراة خارج ملعبه هذا الموسم ببطولات الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وحقق 14 فوزا مقابل 7 تعادلات و4 هزائم.

وبدا أن برشلونة يعاني كثيرا على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث سجل 46 هدفا بمعدل أقل من هدفين بالمباراة الواحدة، بينما استقبلت شباكه 33 هدفا.

وفي الليجا، يبقى برشلونة ثاني أقوى فريق خارج ملعبه، ويسبقه في هذا الإطار ريال مدريد أيضًا، حيث جمع الفريق الكتالوني 33 نقطة في 15 مباراة من 9 انتصارات و6 تعادلات.

وسجل البارسا 28 هدفا في ملاعب منافسيه بالليجا بينما استقبل 15 هدفا، أما في دوري الأبطال فقد لعب 5 مباريات خارج الديار، فاز في 2 وتعادل مرة وخسر مباراتين، وسجل 7 أهداف مقابل 5 في شباكه.

وظهر تأثير ضعف برشلونة خارج ملعبه بخسارته في كأس ملك إسبانيا، حيث ودع من دور الثمانية بالخسارة 2-4 أمام بيلباو، بخلاف السقوط 1-4 في نهائي السوبر المحلي أمام ريال مدريد.

المصدر: سبورت