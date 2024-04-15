العراق و13 دولة عربية يمتلكون نحو 1500 طن من الاحتياطيات العالمية للذهب

2024-04-15 13:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف المجلس العالمي للذهب، اليوم الاثنين، أن العراق و13 دولة عربية يمتلكون قرابة 1500 طن من احتياطات المعدن الأصفر العالمية. وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر نيسان أبريل الجاري، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن العراق والجزائر ومصر ولبنان والسعودية وليبيا وقطر والكويت والأردن وسوريا والمغرب وتونس والبحرين واليمن، بلغت احتياطياتهم العالمية من الذهب مليوناً و481 ألف كيلوغرام. وأضاف أن العراق حافظ على ترتيبه الـ30 عالمياً من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب حيث بلغت حيازته من الذهب 142.6 طناً وهي تمثل 8.4 من باقي احتياطاته الأخرى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على القائمة بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8133.5 طناً، تليها ألمانيا 3352.3 طناً، ومن ثم إيطاليا 2451.8 طناً، فيما تذيلت اليمن بالمرتبة 99 وبواقع 1.5 طناً، تليها البوسنة والهرسك بنفس الكمية بواقع 1.5 طناً. وذكر المجلس أن العراق أعلن في 27 حزيران يونيو 2022 عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من 34 طناً، وبنسبة زيادة قدرها 35 عما كان في حيازته، فيما أعلن في شهر آيار مايو عن شرائه 2.3 طناً من الذهب. يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم.