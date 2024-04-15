ائتلاف إدارة الدولة: ندعم زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن لتحقيق المصالح الوطنية العراقية

2024-04-15 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاثنين، دعمه لزيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، فيما أشار الى أن الزيارة ستحقق المصالح الوطنية العراقية.

وقال الائتلاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتطلع بإيجابية للزيارة التي يقوم بها الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الأميركية".

وأكد دعمه "الكامل لجهود الوفد العراقي لتحقيق المصالح الوطنية العراقية الحيوية، في دعم الأمن والاستقرار السياسي واستمرار التنمية وتقديم الخدمات التي يلمسها المواطن بوضوح منذ فترة".

وأعرب عن أمله "أن تشهد الزيارة تفعيلاً لاتفاقية الإطار الستراتيجي وخصوصاً ما يتعلق منها بالطاقة والتنمية والتبادل العلمي والاستثمارات فضلاً عن التعاون الأمني، بما يعزز الثقة والعلاقة بين البلدين الصديقين على أسس واضحة تعتمد السيادة والمصالح المشتركة"، لافتاً الى أن "الزيارة تؤكد دور العراق المحوري في المنطقة".

وشدد على ضرورة "أن تعزز هذه الزيارة الجهود من أجل إيقاف العدوان على غزة وعدم اتساع ساحة الصراع وإبعاد المنطقة والعالم عن شبح الحرب".