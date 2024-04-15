رئيس الجمهورية يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية

2024-04-15 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

توجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر اليوم العاصمة بغداد، متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية".

وأضاف البيان ان "رئيس الجمهورية يرافقه خلال الزيارة وفد حكومي ضم كلا من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وعضو مجلس النواب طالب خليل راهي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين".