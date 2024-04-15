2024-04-15 13:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريفتقد فريق الكرخ لكرة القدم ، ستة لاعبين من صفوفه عندما يلتقي نظيره فريق دهوك في مباراة لحساب الجولة الـ 22 من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.وقال مدير إعلام النادي حسين سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" مواجهة دهوك تعد في غاية الأهمية لا سيما وأنها تقام في ملعب المنافس وتلعب من دون جمهور بسبب العقوبات التي طالت فريق دهوك على اثر الأحداث التي رافقت مواجهة القوة الجوية ".وأضاف سلمان أن" الفريق جاهز لهذه المباراة ولكن هنالك عدداً من الغيابات في صفوف الفريق شملت كلاً من ،الحارس الأساسي للفريق حسين حسن والمدافع حسن خالد بسبب ارتباطهما مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض نهائيات آسيا، بالاضافة الى غياب المحترف الكاميروني تالا نيمبو وبوبكار جبريل وكذلك صهيب رعد بسبب الإصابة ".وأضاف سلمان أن" الجهاز الفني بقيادة المصري هيثم شعبان، سيدخل المباراة بتشكيلة من اللاعبين من الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة "، مؤكداً أن" المدرب وضع كامل ثقته باللاعبين البدلاء في إنجاز المهمة وتمثيل الفريق خير تمثيل".