2024-04-15 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل أن مستويات الفرق في البطولة الآسيوية متساوية في حظوظها رغم صعوبة المجموعة .

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة تايلاند يوم غد الثلاثاء، في النهائياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى أولمبياد باريس: إن" المنتخبات الأولمبية مستوياتها متقاربة، ومجموعتنا صعبة والحظوظ متساوية في البطولة"، مبيناً أن" منتخبنا جاهز رغم الإصابات وعدم التحاق الكثير من المحترفين".

وأضاف شنيشل أن" الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة بجميع اللاعبين، بعد أن قدموا مباريات قوية أمام منتخبات كبيرة في القارة "، مؤكداً أن" منتخبنا سيكون رقماً صعباً في بطولة آسيا، وهدفنا الأول هو التأهل لباريس ومن بعدها نفكر في البطولة ونتطلع لتقديم بطولة تليق باسم العراق وأن نصل لأبعد نقطة ممكنة‏".