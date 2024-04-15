الحدود ينشد العودة إلى سكة الانتصارات عبر بوابة نفط البصرة

2024-04-15 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارشدد مشرف كرة الحدود على ضرورة التركيز في مواجهة اليوم أمام نفط البصرة الطامح الى استعادة توازنه والارتقاء في جدول الترتيب العام لدوري النجوم.وقال حازم تيموز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" فريق نفط البصرة يمر بمرحلة عدم توازن ويسعى إلى لملمة جراحه وتحقيق نتيجة إيجابية لا سيما بعد التعاقد مع المدرب هيثم شبول، وهذا ما يستوجب بذل تركيز وجهد أكبر لكبح عزيمة الخصم والخروج بالعلامة الكاملة والعودة إلى سكة الانتصارات ".وأضاف تيموز أن" فريقنا يسعى الى تعويض النتائج السابقة التي رافقت المرحلة الثانية من المسابقة المحلية بعد الخسارتين غير المتوقعتين من الشرطة وكربلاء، لذا فإن نقاط مباراة اليوم تعد بمثابة ست نقاط لأنها سترفع الفريق الى المركز السابع في جدول الدوري "، مبيناً أن" الإصابة ستبعد الحارس صكر عجيل واللاعبين إبراهيم غازي والمحترف ألكسندر ويلي عن مواجهة اليوم بعد خضوعهم للفحص الطبي الشامل".