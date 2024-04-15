2024-04-15 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت وزارة النقل، اليوم الاثنين، توضيحاً حول مقطع فيديو متداول في مدرج مطار بغداد الدولي، فيما أشارت الى الاستمرار في عملية تطوير مطارات العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الكلاب السائبة في مدرج مطار بغداد الدولي"، مبيناً أن "هذا المقطع قديم جداً ويعود لعام 2022، وجرت إعادة تداوله مرة أخرى بهدف الإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد بالتحديد ولما يشهده المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين".

وأضاف أن "خطة الوزارة مستمرة في عملية تطوير مطارات العراق"، مشيراً الى "وضع خطتين لتطوير مطار بغداد وهما آنية وشاملة".

وبين أن "هذا الموضوع لن يثني وزارة النقل عن الاستمرار في عملية تأهيل المطار والقضاء على الفساد وإعادة الأمور الى نصابها".