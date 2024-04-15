النقل تحصي نسبة إنجاز الطريق بين ميناء الفاو ومشروع التنمية

2024-04-15 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، أن نسبة إنجاز الطريق بين ميناء الفاو ومشروع التنمية تجاوزت 73 بالمئة. وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وصل اليوم الى محافظة البصرة، وأجرى جولة ميدانية برفقة عدد من نواب البصرة والمدراء العامين. وأكد السعداوي أن نسبة الإنجاز في مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية تجاوزت 73 بالمئة. وتابع أن المجسر الرابط بين النفق المغمور ومنفذ سفوان الحدودي حلقة ربط مهمة، موضحاً أن مشروعنا سيوفر مئات آلاف فرص العمل لأهالي البصرة.