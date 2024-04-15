وزير البيئة: هناك 6 الاف كم من الاراضي ملوثة بالالغام

2024-04-15 15:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

اتفقت وزارة التخطيط مع وزارة البيئة الاثنين على آليات تنفيذ استراتيجية ازالة الالغام، والعمل على اعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028، وفقا للالتزامات المتفق عليها في هذا المجال. واكد وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، الذي ترأس الاجتماع، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم،حسب بيان لوزارة التخطيط ان مشاريع وزارة البيئة تحظى باهتمام الوزارة والحكومة على حد سواء، وذلك في اطار السياسات والاجراءات التي يجري العمل على تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل اثارها على الواقع العراقي، وتنظيف الاراضي العراقية من مخلفات الالغام، لما تشكله من خطر كبير على حياة الناس، واعاقة للمشاريع التنموية، مشيرا