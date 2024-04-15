السوداني: العلاقة مع إيران والولايات المتحدة تعد ميزة للعراق

2024-04-15 15:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن العمل على دراسة لتأسيس دائرة لشؤون المغتربين. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني التقى، الجالية العراقية في واشنطن وولايات أمريكية أخرى، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعبر رئيس الوزراء عن اعتزازه وتقديرة للجاليات العراقية في الولايات المتحدة وباقي دول العالم، وأكد أنّ العراق لكل العراقيين، والبلد بحاجة للخبرات والتجارب والفرص والمبادرات من الشخصيات العراقية في أمريكا. وأعلن عن العمل على دراسة لتأسيس دائرة لشؤون المغتربين.؛ من أجل تحقيق تواصل فعال مع الجاليات العراقية في العالم، حيث تبحث الحكومة عن الكفاءات بعيداً عن المحاصصة، واصفا زيارتهم إلى الولايات المتحدة