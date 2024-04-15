بارزاني: نتطلع بتفاؤل إلى زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية

2024-04-15 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، التطلع بتفاؤل إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بارزاني، في تدوينة على منصة "X"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إقليم كردستان يتطلع بتفاؤل إلى زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ندعم هذه الزيارة دعماً كاملاً، ونحن واثقون من أن مصالح جميع العراقيين ستكون ممثلة هناك".

وتابع: "أملنا أن تكون اللقاءات إيجابية وناجحة وترتقي بمستوى العلاقات بين البلدين نحو الأفضل".