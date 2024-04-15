نجم غير متوقع في كلاسيكو الأمل الأخير لبرشلونة

2024-04-15 15:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يأمل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، في أن يكون فريقه في أفضل حال ممكن عندما يستضيف نظيره باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني خطف انتصارا مدويا من معقل باريس في حديقة الأمراء، بنتيجة 3-2، في لقاء درامي ومثير كان بطله البرازيلي رافينيا الذي قاد البارسا لهذا الفوز.

وقدم رافينيا مباراة ممتازة، حيث سجل هدف التقدم، ثم أضاف الهدف الثاني الذي منح برشلونة فرصة قلب الطاولة، قبل أن يسجل أندرياس كريستنسن هدف الانتصار الثالث.

أمل أخير

سيكون الكلاسيكو بمثابة فرصة أخيرة لبرشلونة لإنعاش آماله في الفوز بلقب الليجا لهذا الموسم، رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق.

ريال مدريد يمتلك أفضلية كبيرة حتى الآن بتواجده في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة من 31 مباراة، بفارق 8 نقاط كاملة عن برشلونة الذي يحل ثانيا في الترتيب.

وفي الكلاسيكو، يبحث كلا الفريقين عن الفوز، فالفريق المدريدي يريد الانتصار لقتل أحلام برشلونة في الفوز باللقب، حيث سيزيد الفارق إلى 11 نقطة ما يعني عمليا أن الميرينجي سيتوج بطلا لليجا.

ولن يكن فوز الريال فقط هو ما يقربه من التتويج باللقب، لكن التعادل أيضًا يعني إنهاء آمال الغريم الكتالوني بصورة كبيرة.

أما برشلونة فالفوز سيقلص الفارق مع المتصدر إلى 5 نقاط، ما يعني أن الأمل لا يزال حاضرا بالنسبة للبارسا في المنافسة على اللقب.

نجم غير متوقع

حضر رافينيا بقوة في الفترة الأخيرة، وأثبت أنه نجم لا غنى عنه بتشكيل البارسا، بعد تألقه اللافت للنظر في المباريات الماضية.

فمنذ منتصف شهر مارس/أذار الماضي، تألق رافينيا وقدم مستويات ممتازة، حيث صنع هدفا في الفوز على أتلتيكو مدريد 3-0، كما سجل هدف المباراة الوحيد ضد بالماس ومنح فريقه 3 نقاط مهمة.

وتابع رافينيا عروضه المميزة بتقديم مباراة الموسم بالنسبة له، بعدما أحرز هدفين في شباك باريس سان جيرمان ليخطف الأضواء وأنظار الجميع.

وتألق رافينيا مؤخرا جعل مدربه تشافي يقرر إراحته وإجلاسه على مقاعد البدلاء ضد قادش بالجولة الماضية من الليجا، حيث دفع به في الدقائق العشر الأخيرة فقط، وذلك لمنحه قسطا من الراحة استعدادا لمباراة الحسم ضد باريس، ثم الكلاسيكو.

المصدر: كوورة