انطلاق مهرجان السفير في مسجد الكوفة المعظم

2024-04-15 15:36:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

انطلق مهرجان السفير الثقافي، اليوم الاثنين، بنسخته الثالثة عشرة الذي تقيمه أمانة مسجد الكوفة المعظم استذكاراً لدخول سفير الإمام الحسين ( ع ) مسلم بن عقيل الى مدينة الكوفة في عام 60هـ.

وقال المعاون الثقافي لأمين مسجد الكوفة ذو الفقار الحيدري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدينة الكوفة هي نموذج لما تحتاجه من بناء وتطوير بما يناسب مكانتها وعمقها التاريخي الذي يمتد لقرون عديدة وعمقها الديني الذي يرتبط بالإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، هذه المدينة المقدسة التي ضمت مسجد الكوفة المعظم ومحراب الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ودار حكومته وخطط لها أن تكون عاصمة الدنيا ".

وأضاف أن "مهرجان السفير الذي يقيمه مسجد الكوفة والذي يتزامن مع دخول مسلم بن عقيل (عليه السلام) الى هذه المدينة في الخامس من شوال لسنة 60 للهجرة يحمل عدة فعاليات مختلفة"، مبيناً أن "هدف إقامة المهرجان من أجل أن نبين للعالم مدى أهمية هذه المدينة وعمقها التاريخي".

وأوضح أن "المهرجان سيستمر لمدة ثلاثة أيام على قاعة مصلى مسلم بن عقيل (عليه السلام) وبمشاركة دولية ومحلية والذي سيتضمن عدة فعاليات منها الشعر العربي والشعبي ومسابقات قرآنية ومسابقات ثقافية وعلمية أخرى".

من جانبه، بين الوكيل الديني والثقافي لرئيس الديوان الوقف الشيعي إحسان جعفر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التمسك بثورة الإمام الحسين وتضحيات مسلم بن عقيل (عليهما السلام) والمسير على نهجهم المحمدي للوقوف بوجه الهجمات الفكرية المنحرفة التي تحاول إبعاد المسلمين عن دينهم المحمدي الأصيل".