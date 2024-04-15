2024-04-15 15:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بمصرع امرأة وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير، فيما أصيب أربعة أشخاص بحادث آخر في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالقرب من مدينة ألعاب السيدية في بغداد، ما أسفر عن مصرع امرأة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأشار إلى أن "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "حادث اصطدام بين سيارتين على طريق كركوك - بغداد بالقرب من ناحية سليمان بيك، أدى لإصابة أربعة أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".