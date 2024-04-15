في محافظتين.. السجن لتاجر مخدرات وشخص يروج لأفكار حزب البعث المحظور

2024-04-15 15:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة عاماً بحق تاجر مخدرات، فيما أصدر محكمة جنايات الكرخ ببغداد حكماً بالسجن لشخص يروج لأفكار حزب البعث المحظور.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبطت بحوزته ثمانية أكياس من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 2 منه".

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر المركز الإعلامي أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية واستدلالاً بأحكام المادة 2/132 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".