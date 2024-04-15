مصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في بغداد وصلاح الدين

2024-04-15 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، بمصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "امرأة لقيت مصرعها، واصيب 3 اخرين جراء تصادم عجلتين ودراجة نارية بالقرب من مدينة العاب السيدية جنوب غرب العاصمة بغداد".

وفي ذات السياق، اشار الى أنه "أصيب 4 اشخاص بجروح بليغة جراء حادث سير اصطدام عجلتين على طريق كركوك بغداد بالقرب من منطقة سليمان بيك".

واوضح، أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".



