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مصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في بغداد وصلاح الدين

مصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في بغداد وصلاح الدين
مصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في بغداد وصلاح الدين
2024-04-15 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، بمصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "امرأة لقيت مصرعها، واصيب 3 اخرين جراء تصادم عجلتين ودراجة نارية بالقرب من مدينة العاب السيدية جنوب غرب العاصمة بغداد".

وفي ذات السياق، اشار الى أنه "أصيب 4 اشخاص بجروح بليغة جراء حادث سير اصطدام عجلتين على طريق كركوك بغداد بالقرب من منطقة سليمان بيك".

واوضح، أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".


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