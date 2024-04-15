مصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في بغداد وصلاح الدين
2024-04-15 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، بمصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في محافظتي بغداد وصلاح الدين.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "امرأة لقيت مصرعها، واصيب 3 اخرين جراء تصادم عجلتين ودراجة نارية بالقرب من مدينة العاب السيدية جنوب غرب العاصمة بغداد".
وفي ذات السياق، اشار الى أنه "أصيب 4 اشخاص بجروح بليغة جراء حادث سير اصطدام عجلتين على طريق كركوك بغداد بالقرب من منطقة سليمان بيك".
واوضح، أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".