اتفاق حكومي على آلية لتنفيذ استراتيجية ازالة الالغام

2024-04-15 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن الاتفاق مع وزارة البيئة على آلية لتنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، وإعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن اجتماعاً مشتركاً مع وزارة البيئة، عقد في وزارة التخطيط، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، والعمل على إعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028، وفقاً للالتزامات المتفق عليها في هذا المجال. وأكد وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، الذي ترأس الاجتماع نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، أن مشاريع وزارة البيئة تحظى باهتمام الوزارة والحكومة على حد سواء، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي يجري العمل على تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل آثارها على الواقع العراقي، وتنظيف الأراضي العراقية من مخلفات الألغام، لما تشكله من خطر كبير على حياة الناس، وإعاقة للمشاريع التنموية، مشيراً إلى العمل المشترك مع وزارة المالية، لتوفير الأموال اللازمة الممكنة لإنهاء ملف إزالة الألغام. من جانبه، أشاد وزير البيئة نزار ئاميدي، بـمستوى الدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط لوزارته، في إطار سعيها، لتنفيذ مشاريعها، لاسيما في ما يتعلق بملف إزالة الألغام، مبيناً أن هناك 6 آلاف كيلو متر مربع ملوثة بالألغام. وأكد ئاميدي، أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تضمنته الستراتيجية التي أعدتها وزارة البيئة، التي حددت عام 2028 سقفاً زمنياً نهائياً لإعلان العراق خالياً تماماً من الألغام، لافتاً إلى وجود جهد وطني مستمر لإزالة الألغام، ولكنه غير كافٍ، في ظل اتساع المساحات الملوثة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدعم لجهود وزارة البيئة في معالجة هذا الملف الذي يتضمن إجراء المسوح التقنية وعمليات إزالة الألغام. وحضر الاجتماع اكتفاء الحسناوي وكيل وزير البيئة، وأزهار حسين صالح وكيل وزارة التخطيط، وكل من مدير عام الدائرة القانونية ودائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، فيما حضره من وزارة التخطيط، مدير عام تخطيط القطاعات، باسم ضاري محمود، وعدد من مديري الأقسام في الوزارة، كما حضرت الاجتماع مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية.