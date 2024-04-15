2024-04-15 15:54:09 - المصدر: منصة إيشان

عُقد في وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا مع وزارة البيئة، جرى خلاله مناقشة آليات تنفيذ استراتيجية إزالة الألغام، والعمل على إعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028، وفقاً للالتزامات المتفق عليها في هذا المجال. وأكد وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، أن “مشاريع وزارة البيئة تحظى باهتمام الوزارة والحكومة على حد سواء، وذلك في […]

ظهرت المقالة استراتيجية جديدة لإعلان خلو العراق من الألغام بحلول 2028 أولاً على Eishan.