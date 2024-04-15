2024-04-15 15:54:09 - المصدر: منصة إيشان

للعام الثاني على التوالي، تحقق وزارة الزراعة اكتفاءً ذاتيا من محصول الحنطة، لكن هذه الأرقام العالية يتخللها حيلة تنشط خلالها عمليات تهريب الحنطة المستوردة وتسجيلها على أنها حنطة عراقية. وفي العام الماضي، كانت محافظة نينوى تتصدر المحافظات العراقية من حيث انتاج الحنطة، حيث سوقت لأكثر من 870 ألف طن، يليها في ذلك صلاح الدين ثم […]

ظهرت المقالة “التهريب” يظلم واسط بالحنطة و”إيشان” تكشف “حيلة” المحافظات المتصدرة أولاً على Eishan.