2024-04-15 15:54:09 - المصدر: منصة إيشان

اعتبر السياسي والنائب السابق كاظم الصيادي، يوم الاثنين، الشائعات حول زواجه من المطربة الكويتية “شمس الكويتية”، صادرة ممن وصفهم بـ”التافهين” و”الطارئين” على العمل السياسي، ربطوا اسمه بـ”عاهرة”، على حد وصفه. وقال الصيادي في تصريح داخل مجموعة على تطبيق واتساب يحتوي نخبة من الصحفيين والإعلاميين، تابعته منصة “إيشان”، إن “بعض التافهين للأسف يصدقون الشائعات التي […]

ظهرت المقالة تعليقاً على إشاعة ارتباطه بـ”شمس” الكويتية.. كاظم الصيادي: التافهون يربطوني بـ”عاهرة” أولاً على Eishan.