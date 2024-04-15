النزاهـة تعلن تمديد مـدة تسلم البحـوث المشاركـة في مسابقة "شارك في معركة الفساد"

2024-04-15 16:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، تمديد المُدة المُخصصة لتسلُّم البحوث المُشاركة في المُسابقة البحثية التي أطلقتها الهيئة بعنوان (شارك في معركة الفساد).

ونوهت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ "تمديد المُدَّة المُحدَّدة لتسلُّم البحوث المُشاركة في المسابقة لتمتدَّ إلى يوم الأربعاء الموافق 31/7/2024"،، مشيرةً الى أن "البحوث الفائزة التي سيُمنَحُ أصحابها مكآفات قيّمة ماديَّة ومعنويَّة ستكون عشرة بدل ثلاثة، فضلاً عن اعتماد البحث الفائز بالمركز الأول خطَّة عملٍ في معركة الفساد القادمة".

ولفتت الى أن "الهيئة أعلنت منتصف الشهر الماضي إطلاقها المسابقة البحثيَّة الموسومة (شارك في معركة الفساد)"، مبينةً أن "موضوع المسابقة الرئيس البحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي"، وتحديد آليات تنفيذ ذلك المشروع، ودور المواطن وكل سلطةٍ وكل جهازٍ رقابيٍّ، وأن تتَّصف البحوث بالعملياتيَّـة التطبيقيَّة وبصيغة خطةٍ كاملةٍ لمعركة الفساد".