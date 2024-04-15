بعد تحديد سعر الأمبير.. حكومة بغداد تلاحق "المتلاعبين" بإجراءات صارمة

2024-04-15 16:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (15 نيسان 20204)، اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بتسعيرة المولدات الرسمية في مناطق العاصمة المختلفة.

وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ “بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تتابع بشكل شبه يومي التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية"، مبينة ان "اي عمليات تلاعب بهذه التسعيرة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة".

وأوضحت الخالدي أنه "هناك تحسن كبير جداً بالطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد، وهذا ما يدعو الى تشديد الإجراءات الرقابية على عمل المولدات حتى لا يتم استغلال المواطنين، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف"، مشيرة الى ان "هذه الإجراءات تشمل كل مناطق بغداد ولا تختصر على مناطق محددة".

وفي وقت سابق، ترأس محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنظيم عمل المولدات استعداداً لموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور معاون المحافظ لشؤون الطاقة ورؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي للعاصمة بغداد، حيث تضمن مناقشة أمور عدة تخص عمل المولدات أبرزها الاستعداد بشكل أمثل للأشهر المقبلة عن طريق تأمين انسيابية تشغيل المولدات خدمة للمواطن البغدادي"، وفقا لبيان اعلام محافظة بغداد.

وأشار البيان الى أن "المحافظ وجّه رؤساء الوحدات الإدارية بأخذ دورهم الكامل وتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات من حيث ساعات التشغيل وتسعير الخدمة بما لا يثقل كاهل المواطن ".