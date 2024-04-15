2024-04-15 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعتبرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني إيمان عبد الرزاق، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، أن نجاح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمعالجة أزمة الدولار تعد أهم خطوة فيما لو اكتملت بزيارته الى واشنطن.

وقالت عبد الرزاق في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "نجاح السوداني بهذا الملف ورفع الحظر عن المصارف العراقية وضخ الدولار بشكل طبيعي يعد النجاح الأهم لحكومة السوداني فيما لو تحقق بالكامل".

وأضاف أن "أزمة الدولار عانى منها المواطن وأنهكت جيبه ورفعت أسعار السوق، وبالتالي فأن نجاح السوداني بمعالجتها سيكون أمرا مهما، ونعتقد بأن الزيارة ستتمكن من معالجة الأزمة بالاتفاق مع الرئيس الأميركي جو بايدن".

ويتواجد مسؤولون من البنك المركزي العراقي وعلى رأسهم محافظ البنك علي العلاق، ضمن الوفد المرافق للسوداني في زيارته الى واشنطن، فيما يتواجد ملف رفع الحظر عن بعض المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار في العراق، ضمن اجندة زيارة السوداني.