2024-04-15 17:06:10 - المصدر: منصة إيشان

كشفت صحيفة “ستارز آند سترايبس” الصادرة عن الجيش الأمريكي، عن مخاوف أمنية من جدوى الوجود العسكري في العراق، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، ولقائه المرتقب بالرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته منصة “إيشان”، فإن “بايدن سيستضيف السوداني لإجراء محادثات تأتي مع ارتفاع التوترات في جميع أنحاء الشرق […]

ظهرت المقالة قبيل اللقاء المرتقب.. صحيفة تابعة للبنتاغون: بايدن سيفاوض السوداني على نشر قوات أمريكية مستقبلاً أولاً على Eishan.